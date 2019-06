Három éve nincs új albuma, mégis ő a világ leggazdagabb énekesnője

Úgy néz ki, magáért beszél a barbadosi énekesnő B***h Better Have My Money című dala, ugyanis Rihanna – Beyoncét és Madonnát is megelőzve – mostanra a világ leggazdagabb női előadója lett a Forbes szerint. A 31 éves énekesnő ugyanis 600 millió dollárra tett szert zenéléssel, turnézással, emellett Fenty Beauty nevű márkája is igencsak jövedelmező.

Rihanna ezzel megelőzi Madonnát, akinek a vagyona 570 millió dollár, Celine Diont, aki 450 millió dollárral rendlekezik, illetve Beyoncét is, akinek a becslések szerint 400 millió dollárja van.

A tény, hogy Rihanna lett a leggazdagabb nő a zenészek körében a világon, sokakat meglephet, ugyanis az énekesnő az elmúlt években nem igazán volt aktív a zenei világban: utolsó albuma 2016 januárjában jelent meg. Sminkmárkája, a Fenty Beauty 2017 óta létezik, és nagyon jövedelmező, az énekesnő pedig minden bizonnyal csak egyre sikeresebb lesz a jövőben, ugyanis most már ruhákat is a piacra dobott.

viaBlikk