Katalin és Meghan ki nem állhatják egymást

Állítólag nagyon eldurvult a helyzet a cambridge-i és a sussexi hercegi pár között. Katalin hercegné és Meghan hercegné között azóta dúl a viszály, mióta az egykori, amerikai színésznő bekerült a családba – írja a Femina.

Mint kiderült, a két herceg nem sokkal az esküvő előtt annyira összeveszett egymással, hogy majdnem verekedésig fajult a dolog a feleségeik viszálya miatt.

Az is nagyon beszédes, hogy Katalin és Vilmos az utolsók között látogathatták meg a pár kisbabáját, annak ellenére, hogy Harry mindig azonnal ott volt, ha nekik gyermekük született. A közösségi oldalukon, a Kensington Royalon is szétváltak: az Instagram-, Facebook- és Twitter-oldalt, melyeket korábban hármasban üzemeltettek, Meghan érkezése után fel kellett bontaniuk, így Harry és Meghan megalapította a saját oldalát Sussex Royal néven.

Most újabb "válást" jelentettek be: a Royal Foundation Alapítvány, amit közösen hoztak létre tavaly, szintén nem a jelenlegi formájában üzemel tovább. Az intézmény bejelentette, hogy Katalin és Vilmos és Harry és Meghan is szeretnék folytatni az egyesület támogatását, csupán külön-külön. Ez azért nagyon szomorú, mert korábban trióként remekül működtek együtt az ilyen projektekben.

Június 19-én, a vezetőségi meetingen jelentik be hivatalosan is a szétválást, ekkor döntenek majd arról is, hogy mi legyen a továbbiakban az alapítvánnyal.

viaFemina