Helikopterből fotózták lesifotósok Harry hercegék otthonát - anyagi kártérítést kap a hercegi pár

A sussexi herceg ügyvédje szerint a Splash News & Picture Agency vállalat helikoptert bérelt idén januárban, hogy a levegőből készítsen fotókat Harry és felesége, Meghan Markle oxfordshire-i otthonáról.

A bírósági dokumentumok szerint a képek közlése olyan mértékben veszélyeztette a herceg és otthona biztonságát, hogy a párnak el kellett hagynia az ingatlant, amelyet korábban épp a biztonsága miatt választott magának.

A világ egyik legnagyobb, kifejezetten hírességekre specializálódott fotóügynökségének számító Splash felvételein egyebek között a hercegi pár étkezője, hálószobája és nappalija is látható volt. A fotókat a The Times című lap, valamint több internetes portál is közölte.

A vállalat később "hibás döntésnek" nevezte a képek elkészítését és elmondta, megtették a szükséges lépéseket, hogy ilyesmi ne történjen meg még egyszer.

Harry és bátyja, Vilmos herceg soha nem csináltak titkot a sajtó iránti ellenszenvükből azután, hogy édesanyjuk, Diana hercegnő 1997-ben meghalt egy autóbalesetben, amikor az őt szállító jármű lesifotósok elől menekült.

Harry - II. Erzsébet királynő unokája, Károly trónörökös és a néhai Diana hercegnő másodszülött fia - tavaly májusban házasodott össze Meghan Markle amerikai színésznővel Windsor ősi királyi kastélyában.

A pár csupán egyetlen újságírót engedett be a Szent György-kápolnában tartott ceremóniára, és ugyancsak szakítva a hagyományokkal, nem álltak ki a kamerák elé gyermekük megszületése után, hanem két nap elteltével egy Instagram-posztban mutatták be a gyermeket.

(MTI)