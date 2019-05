Harry herceg és Meghan hercegné szülők lettek - világra jött első gyermekük (VIDEÓ)

A hercegi pár a szülés előtt nem árulta el, hogy pontosan mikor és hol születik meg első gyermekük, sőt a nevéről sem ejtettek szót.

Az újdonsült apuka ott volt felesége mellett a szüléskor.

Ahogy korábbi cikkünkben írtuk, a hercegi pár szakít a hagyományokkal, s nem áll a fotósok elé az újszülött babával.

It's a boy!



Speaking from Windsor, Prince Harry said: “I’m very excited to announce that Meghan and myself had a baby boy this morning, a very healthy baby boy.”https://t.co/enK4U9HJOH pic.twitter.com/VCHRokkdg8