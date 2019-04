Pornóval állítaná meg a Pornhub a méhpusztulást

A méheknek fontos a szerepük abban, hogy legyen mit ennünk, ezért nem lehet eléggé hangsúlyozni, hogy a méhpusztulás mekkora problémát jelent. A méhek megmentésére vannak különböző kísérletek, és most a világ legnagyobb pornóoldala a maga módján próbálja meg kivenni a részét a méhmentésből. - írja a hvg.hu

A Pornuhub külön csatornát hozott létre Beesexual néven, ahol munka, vagyis beporzás közben mutatja a méheket, mindezt pornósztárok hangalámondásával. Nemcsak nézni, adakozni is lehet, minden videó megtekintése után a Pornhub egy bizonyos összeget tovább ad a méhmentéssel foglalkozó szervezeteknek, és tanácsokat is ad arra, hogy miként lehet a hétköznapokban is segíteni a méheket.

Miután az oldalt naponta 110 millióan látogatják, úgy gondolták, hogy a felhasználók besegíthetnek ennek a fontos fajnak a megmentésébe. Mert a Pornhub szerint a jó szex nemcsak az embereknek jár, hanem a természetnek is.

Hogy nem babra megy a játé, azt érzékelteti a magyarországi Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) bejelentése is. Eszerint tavasszal folytatják a tavaly nyári tömeges méhpusztulás okainak vizsgálatát - erősítette meg az Országos Magyar Méhészeti Egyesület (OMME) elnöke az M1 aktuális csatornán hétfőn.

Bross Péter azt mondta, a hivatal 2018 nyár vége óta gyűjt adatokat azoktól a méhészetektől, amelyek méhei elpusztultak, illetve a közelükben lévő növénytermesztő gazdáktól, idén tavasszal pedig azoktól a méhészektől is, amelyeket nem sújtott a méhpusztulás. A Nébih szakemberei a kutatókat bevonva összehasonlítják majd a mintegy kétmillió összegyűjtött adatot, és matematikai modellel keresnek kapcsolatot közöttük - ismertette.

Az elnök szerint egyre nagyobb a valószínűsége, hogy a külön-külön méhekre nem veszélyes vegyszerek, anyagok egymással kémiai reakcióba lépve pusztító hatással vannak a méhekre. Bross Péter megjegyezte, a nem mézelő, beporzást végző méhek száma világszerte megtizedelődött. A beporzás 99 százalékát ma már a méhészek által tartott mézelő méhek végzik - tette hozzá.

(hvg.hu, MTI)