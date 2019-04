Méhekre bukkant az orvos egy nő szemében (FOTÓ)

Úgy gondolta, biztos föld lehetett az, emiatt alaposan kimosta. De ez nem segített, mert éjjelre begyulladt a szeme, s szúrós fájdalmat érzett a szemhéjában. Nem gondolt semmi komolyra, egy kis ártatlan fertőzésre gyanakodott, ennek ellenére másnap elment orvoshoz, gondolta, ott kap rá valamilyen gyógyszert.

Az őt vizsgáló orvos, Hung Chi-tong alig hitt a szemének, amikor a mikroszkopikus vizsgálat során egy rovar lábait látta, aminek eltávolításához hozzá is látott, óvatosan tetten, nehogy nagyobb baj legyen. Egy karcsúméh volt a nő szemhéja alatt, azonban még két ilyen méhet kellett eltávolítani a páciens szeméből, akik a nő könnycsatornájába költöztek. Eledelként az ott található sót lakmározták.

Szerencsére a nő szemének nem lett baja, amit annak is köszönhet, hogy nem dörzsölte a szemét. A Guardian információi szerint a méhek is túlélték az eltávolítást.

A karcsúméhek kulcsszerepet töltenek be a növények beporzásában, és a virágos növények legfontosabb beporzói. Gyűjtenek pollent és nektárt is. A nektárt gyűjtő egyedek is poroznak be növényeket, de a pollent gyűjtők sokkal hatékonyabb beporzók. A legújabb elemzések szerint az emberiség élelmiszertermelésének mintegy harmada függ a rovarok beporzó tevékenységétől, nagyrészt a méhekétől.

