Elütött egy csibét a kisfiú - elvitte kórházba (FOTÓ)

A kis Derek C Lalchhanhima rögötn hazasietett, ahol arra kérte szüleit, hogy vigyék be a kórházba a kis szárnyast. Azonban édesapja erre nem volt hajlandó, ezért Derek úgy döntött, egyedül cselekszik. Be is ment a kórházba biciklivell, még pénzt is vitt magával – összesen 10 rúpiát – azonban nem akarták ellátni a kiscsibét. Hazament és vitt magával egy 100 rúpiást, mert úgy gondolta, hogy így már segíteni fognak neki az orvosok.

Dereket azzal vigasztalták a szülei, hogy a kiscsibe már menthetetlen, az orvosok nem tudják őt meggyógyítani.

Derek története a Facebookon olvasható, amit eddig már több mint 90 ezren osztottak meg. A kisfiú kitüntetést kapott az iskolájában a jó cselekedete miatt.

