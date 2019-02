Kórházba kellett szállítani Ozzy Osbourne-t

Egyelőre kétséges, hogy lesz-e európai turnéja, mert több fellépést is le kellett mondania.

Férje betegségéről felesége, Sharon írt a Twitteren:

As some of you may have heard, Ozzy was admitted to hospital following some complications from the flu. His doctors feel this is the best way to get him on a quicker road to recovery. Thanks to everyone for their concern and love.