Pásztor Anna dunaszerdahelyi zaklatója a karácsonyt is rács mögött töltheti

Fotó: MTI - Máthé Zoltán/Weber Zsolt

„Az illetékes ügyészség megállapította, hogy a kényszerintézkedés okai továbbra is fennállnak, ezért annak meghosszabbítása szükséges és indokolt. Ennek megfelelően a kerületi ügyészség a gyanúsított letartóztatásának további két hónappal, 2019. január 6. napjáig történő meghosszabbítására tett indítványt” – közölte a lap megkeresésére az ügyészség.

A bíróság tájékoztatása szerint egyelőre nem született döntés a férfi ügyében. Pásztor Anna, az Anna & the Barbies énekesnője a Blikknek elmondta: már napok óta feszült volt, hogy kiengedik-e a zaklatóját.

"Minden reményemet visszaadta a hatóságok intézkedése. Biztonságban érzem magam így itthon, és remélem, mire – bárhogyan is – véget ér az ügy, addigra mind a két oldalon lenyugszanak a kedélyek. Azt gondolom, sokak számára intő példa lehet ez az eset" – mondta az énekesnő.

P. József közel egy éven keresztül bombázta levelekkel az énekesnőt, üldözte őt a szerelmével, majd burkoltan meg is fenyegette. A férfi ott volt az Anna & the Barbies augusztusi koncertjén is. Bár nem támadt rá Pásztor Annára, a biztonsági őrök elfogták, egy hatcentis pengéjű kést is találtak nála. A férfi előzetes letartóztatásba került, amelyet szeptemberben hosszabbítottak meg. P. József nem tanúsított megbánást és kijelentette: nem érzi rosszul magát a rács mögött.

Blikk/para