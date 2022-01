Sinead O'Connor elárulta, hogy fia, aki a hétvégén lett öngyilkos, már egy hónappal a halála előtt a saját temetését tervezte

A Nothing Compares 2U című sláger előadója a hétvégén árulta el a nyilvánosságnak, hogy 17 éves fia, Shane tragikus körülmények között elhunyt.

Miután perrel megfenyegetett egy kórházat, az 55 éves Sinead a Twitteren vette célba a fia ellátásával megbízottakat.

Egy sor csípős tweetben ezeket írta:

"Egy hónappal ezelőtt Shane-t a CAMHS-hez (Child and Adolescent Mental Health Szolgálat) vitték, miután eltűnt, és öngyilkossági feljegyzéseket hagyott maga után, beleértve a részletes temetési terveket. Kiengedték a kórházból. Kijelentette, hogy nincsenek tervei, s egy felnőtt azt mondta neki, hogy „a temetés megtervezése nem különbözik sokban egy esküvő megtervezésétől. Ez a CAMHS pszichiátere volt. Üdvözöljük Írországban. Ahol az esküvő temetés, a temetés pedig esküvő. Úgy tűnik".

Majd így folytatta:

"… többször voltam házas, mint Zsa Zsa Ga, és azért vagyok itt, hogy elmondjam a CAMHS-nek, hogy a gyermekem temetésének megtervezése egyáltalán nem hasonlít az esküvőjének megtervezéséhez. Ez most már nem fog megtörténni. Üzenem a Tuslának (Gyermek-és Családügyi Ügynökség), nagy vihar jön, olyan, amilyet még nem tapasztaltak sohasem. Minden nap gyerekek halnak meg a kezeitek alatt. Most már az én gyerekem is közöttük van. Hatalmas hiba. Azt üzenem a tinédzsereknek, akik fontolgatják, hogy meg akarják ölni magukat, hogy az öngyilkosság nem hoz békét."