Sértetlenül került elő egy hároméves fiú három nap után Ausztrália erdeiből (VIDEÓ)

A kisfiút, Anthony Aj Elfalakot a keresésére indult helikopter egy patakban ülve találta meg. A rendőrség által bemutatott felvételen látszik, hogy a pulóvert és pelenkát viselő fiú tenyeréből épp vizet kortyol.

Több száz ember indult az elmúlt napokban a nonverbális autizmussal élő, Aj keresésére. A fiúra otthonától 470 méterre bukkantak - közölte Tracy Chapman rendőrfőnök.

Aj jó állapotban volt, de megfigyelésre kórházba szállították. Apja, Anthony Elfalak elmondása szerint a fiún hangyacsípések, pelenkakiütések voltak és néhány zúzódás.

- mondta az apa, miután újra találkozott fiával.

A three-year-old child missing on a rural property in the Hunter region since Friday has been located following a large-scale search.https://t.co/VrlVwL4sYW pic.twitter.com/byOXFCiD1j