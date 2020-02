Schobert Norbi döntött - befejezi

Norbinak rengeteg álmatlan éjszakája volt a történtek miatt, megtört. Rengeteg emberben csalódott, legfőképp magyar hírességekben.

Őszintén bevallotta, lelkesedése kihunyt.

"Elment a kedvem mindattól, ami 30 éve hajt.Én fogyasztottam le a legtöbb embert Magyarországon, egyes felmérések szerint, most mégis úgy érzem, akármit csinálok, arról azt gondolják, rossz.Én nem akarok többé abban a világban celeb lenni, ahol teljesítménynélküli sztárocskák megmondóembereknek hiszik magukat.Nem akarok közéjük tartozni. Emberek, partnereim, akik a tányéromból ettek, akik a pénzemből adtak enni a gyereküknek, most belém rúgnak. Olyanok is megforgatták bennem a kést, akik belőlem éltek. (...)Az biztos, hogy celebműsorokban többé nem fogok bohóckodni. Elképzelhetetlen, mennyire megsebeztek, éjszakákon át nem aludtam."