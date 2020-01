Schobert Norbi bocsánatot kért a stílusáért, de fenntartja a véleményét

"Felkapott a tornádó és nem tudom hol tesz le, de látom kik vesznek körbe a kör közepén…"

– így kezdte Instagram-posztját.

Volt nekem egy videóm öt nappal ezelőtt, ahol azt mertem mondani, hogy bizony sajnos az elhízás nagyon sok házasságnak a végét jelenti, és ezt bizony nagyon sok nő a szülés után rontja el. Kitört a forradalom. Azt várják, kérjek bocsánatot. Eljött az ideje. Szeretnék a stílusom miatt bocsánatot kérni, a mondandóm miatt soha. Bizony a terhesség után nem szabad 20-40 kiló túlsúllyal élni, mert sok esetben ez a vágy elvesztéséhez vezethet a férjek részéről

Arra is kitért, hogy a sok mocskolódó levélen kívül köszönőleveleket is kapott, amiben nők azt írták, hogy amiről ő beszélt, velük is megtörtént, s most már mindent megtesznek annak érdekében, hogy mindez ne történjen meg újra.

"1994 óta állok a színpadon, tévében, Magyarországon én honosítottam meg az aerobikkazettákat. Rengeteg embert lefogyasztottam, milliókat, és soha nem ihlette meg a kedves újságírókat, hogy akár egytized mennyiségben írjanak rólam. Most meg én lettem Magyarország egyik felében az első számú sztár, a másik felében meg a rossz. Azért tettem, hogy segítsek, hogy még több nő merjen szülni és őrizze meg a vonzalmát".

Idézett trágár hozzászólásokból is, amiket tűrhetetlennek nevezett, mivel családját bántották, s mert semmi közük nincs az ő egyéni véleményéhez. Kiemelte azt is, hogy még a gyerekgyilkosokat sem utálják most annyira, mint őt.

„Ha meg fogtok ölni, akkor is ezt mondom! Nem politkus vagyok, aki azt mondja, amit hallani akartok. Nekem ez a szívemből jön”

– tette hozzá, s elárulta, hogy a botrány óta nőtt cégük gazdasági mutatója. Arról is beszélt, hogy egyik üzleteséhez hozzávágtak egy kakaós csigát, egy másik meg Norbi miatt mondott fel.

Jó, hogy nem tesztek rám Hitler-jelmezt! Fogalmazz úgy, hogy süssön az IQ!

Rubint Réka sem maradt ki a live-ból, s kijelentette, hogy férje nem várja el azt tőle, hogy sanyargassa magát, neki mindegy, hogy ő hány kiló. Norbi pedig reagált azokra a véleményekre, hogyha neje meghízna, szóvá tenné-e neki. Norbi erre igennel válaszolt, rögtön figyelmeztetné:

„Réka, tedd le azt a szaros nutellát!”.

Hogy ez még ne legyen elég, a fitneszguru azt is elárulta, hogy ott van az 50 legfittebb férfi közt Magyarországon.

via24.hu