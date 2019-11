Rod Stewart elárulta, mi a titkos hobbija

A 74 éves énekes a Railway Modeller című brit szakfolyóirat csütörtökön utcára kerülő decemberi számában fedte fel eddig titokban tartott szenvedélyét. Azt mondta, hogy a Grand Street and Three Rivers City nevű, felhőkarcolókat, emberektől nyüzsgő utcákat, a háttérben hegyeket is felvonultató monumentális makettet 90 százalékban saját maga építette.

A modellépítést az 1990-es évek elején kezdte, de a modellvasutak már nyolc- vagy kilencévesen megragadták a képzeletét, amikor egy családi nyaralás alkalmával Bognor Regis dél-angliai üdülőhelyen meglátott egy káprázatos makettet egy szaküzlet kirakatában.

Sikeres zenészi karrierje ellenére sosem hagyott fel a vasútmodellezéssel, turnéi alkalmával olykor két szállodai szobát bérelt, hogy szabad idejében az egyikben a modellváros toronyházain barkácsolhasson.

Azt mondta, hogy a legapróbb részletekig kimunkálja a maketteket, ki nem állhatja az elnagyolt modelleket, mert "a részletek hiánya mindent elront".

A padlásán lévő, csaknem 40 méteres képzeletbeli város vasútját az amerikai vonatok ihlették meg, mert amikor elkezdte a modellépítést, Los Angeles-i házából az ottani vasútra volt rálátása.

A nyilvánosság előtt azért nem beszélt eddig a vasútmodellek iránti rajongásáról, mert nem akarta, hogy a mértékadó sajtó gúnyolódjon rajta emiatt. Pedig nem ő az egyetlen híresség, aki rajong a vonatok kicsinyített másáért, hasonló hobbija volt vagy van Walt Disney-nek, Neil Youngnak, Frank Sinatrának vagy Roger Daltrey-nek, a The Who énekesének is.



(MTI)