A repülőgép utasai "időutazásra" fizettek be, azonban csalódniuk kellett (FOTÓK)

Így egy évet ugrottak volna át az időzónák között.

A légitársaság közzé is tett egy ezzel kapcsolatos tweetet az X-en, és az Instagramon is posztoltak erről azzal a szöveggel, hogy igens lehetséges az időutazás.

You only live once, but you can celebrate New Year's Eve twice!



UA200 departs Guam at 7:35 a.m. on January 1, 2024 and lands in Honolulu at 6:50 pm. on December 31, 2023 pic.twitter.com/T3QY1ED9Bl