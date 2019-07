A rendőrség bezáratott egy boltot New Yorkban, mert túl olcsó cipőt árultak

Az Adidas és az AriZona jeges teákat áruló cég kollaborációjából született egy színes, vibráló cipőkollekció. A legnagyobb pláne ezekben a cipőkben, hogy pontosan annyiba kerültek, mint egy ice tea, vagyis 99 centbe.

New Yorkban egy pop-up store árulta a nagyon olcsó cipőket, igaz nem sokáig, mert az olcsó ár miatt be kellett zárni a helyet. A New York-i rendőrség biztonsági okokból jobbnak látta, ha még a hisztéria előtt lépnek és nem engedik, hogy tömegek zúduljanak a boltba.

24.hu