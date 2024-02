Rémisztő, emberi arcú kecske született Indiában - az emberek a "csodájára" járnak (VIDEÓ+FOTÓ)

Egy Lalchand nevű gazda elárulta, hogy a bébi kecske nem csak megjelenésében különleges, hanem azért is, mert nem tudja meginni az anyatejet, fecskendővel etetik őt. A róla készült videók elterjedtek a közösségi médiában.

A kis kecskegida nagyon gyenge, nem tud magától felállni, ezért az emberek igyekeznek segíteni neki egyensúlyának megőrzésében. Az állatorvosok úgy vélik, hogy furcsa megjelenése a kalciumhiánynak köszönhető, ami miatt a fejének nagyon szokatlan a formája. Szerintük kicsi az esélye annak, hogy az állat sokáig életben marad. Ennek ellenére kíváncsi helyiek ellátogattak Lalchand farmjára, hogy saját szemükkel lássák a mutáns állatot.

A goat has been born with a human-like face and locals have been flocking to see the bizarre-looking animal, as the farmer said it is not able to drink its mother's milk and needs to be bottle fedhttps://t.co/fjVAwCefS6 pic.twitter.com/4XsxbvgWZu