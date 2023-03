Rejtélyes fekete gyűrű jelent meg Moszkva felett (VIDEÓ)

Bár az eset nem egyedi, pár évvel korábban voltak már hasonló jelenségek Moszkva, Pakisztán és Anglia felett is, de egyik eset után sem derült ki, pontosan miről van szó

Most is csak találgatni tudnak az orosz főváros felett lebegő furcsa fekete füstgyűrű kapcsán, az erről készült videó terjed a közösségi médiában.

Residents of Moscow publish videos of a black circle in the city's sky.



What do you think happened there? pic.twitter.com/Ne9CIEDUhI