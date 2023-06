Régészek rábukkantak a "németországi Atlantiszra" - körülbelül 650 éve nyelhette el a víz a várost (FOTÓK)

A víz alatti város az "Északi-tenger Atlantisza" becenevet kapta. A tudósok sok olyan műtárgyat is találtak a romok között, amelyeket a késő középkorban használtak. Voltak közöttük kerámiák, különféle fémdíszek és tartályok, fegyverek.

Az elnyelt várost régészek fedezték fel a Nordfriesland körzetben, amely Németország északi részén, a dán határ közelében található. 1362-ben egy vihar során elöntötte Rungholtot a tenger, ezt a környéken lakók Isten nagy bosszújának titulálták. Szerintük az emberek kapzsisága, arroganciája történhetett mindez.

