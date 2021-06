Rákos a Jóbarátok Güntherje

Tyler elárulta, hogy már a negyedik stádiumban jár, áttétei vannak, amik átterjedtek csontjaira. Mozgásképtelen és kemoterápiára jár - árulta el az NBC televíziónak.

– jegyezte meg a színész, akiről 56 évesen derült ki, hogy az antitestértékei nagyon magasak, s valami súlyos bajról lehet szó. Tyler elárulta, hogy betegsége miatt nem tudott jelen lenni a Jóbarátok forgatásán. Nem akarta, hogy a műsorban hangozzon el az az információ, hogy „Ja, és egyébként Günther rákos”. David Schwimmer és a producerek azonban akkor már tudtak a betegségéről..

Actor James Michael Tyler (@slate_michael) played Gunther on “Friends” for 10 years, but he was unable to attend the recent cast reunion in person because he’s been battling a serious health issue. Now he’s sharing his news for the first time with @craigmelvin. pic.twitter.com/272tg4Sbvc