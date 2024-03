Rajongói agyonkritizálták Rihannát - nem tetszett nekik, amit művelt a világ legazdagabb embereinek adott koncertjén (VIDEÓ)

A fellépés Anant Ambani közelgő esküvőjéhez kapcsolódott, aki a világ egyik leggazdagabb emberének, Mukesh Ambaninak a fia.

A háromnapos látványos ünnepségen több híres személyiség is részt vett, mint például Bill Gates, Mark Zuckerberg és Ivanka Trump. A buli fő eseménye Rihanna pénteki koncertje volt.

A Daily Mail szerint 5 millió fontot kapott a koncertért. Sok ember szerint azonban a fellépése nem igazán volt színvonalas annak ellenére, hogy hatalmas összegért lépett fel.

