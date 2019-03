Radics Gigi otthagyja az X-Faktort

„Mentornak lenni nemes feladat, de sok forgatási idővel, riportokkal, castingokkal, stúdiómunkával, próbákkal és éjszakákba nyúló meetingekkel jár. Így a saját pályámat háttérbe kellett szorítanom, sok felkérésnek nem tudtam eleget tenni, de ez most megváltozik. Örülök, hogy anno belevágtam, viszont a saját bőrömön tapasztaltam, mekkora felelősséggel is jár. Megcsináltam, közben érzelmileg felnőttem, keményen beleálltam vitákba, döntéseket hoztam, kaptam miattuk hideget és meleget is, de vállaltam. Volt egy kialakult kép rólam korábban, egy estélyi ruhás, 15 éves díva, akit szerettem volna más oldalról is megmutatni, hogy milyen nővé váltam az évek során. Szerintem sikerült”