Rács mögé kerülhet a győri szökőkútban szexelő pár

Közerkölcs megsértése miatt indított szabálysértési eljárást a rendőrség az ellen a pár ellen, amely vasárnap hajnali 2 órakor a Győr főterén lévő szökőkútban kezdett szexelni. Az aktusról videó is készült, amely felkerült az internetre. A Blikk szerint legalább tízen látták a történteket.

A rendőrség egy névtelen bejelentés után érkezett a helyszínre, de a páros ekkor már felöltözve a szökőkút szélén ült, és csak a lábuk lógott a vízbe, ezért figyelmeztették őket. Viszont miután a felvétel felkerült a világhálóra, a győri rendőrkapitányság közerkölcs megsértése miatt indított szabálysértési eljárást.

Mivel egyértelműen szeméremsértés történt, ez akár két év szabadságvesztéssel is büntethető. Viszont ha kiderül, hogy 14 évnél fiatalabb személy is látta az aktust, akkor akár 3 év börtönbüntetés is kiszabható.



Via Blikk