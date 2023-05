Pozsonyban legszebb a kilátás - a szlovák főváros még a Seychelle-szigeteket is lepipálta

Minden arra utal, hogy még egy szlovákiai utazás is felejthetetlenné válhat. A DiscoverCars portál rangsora szerint Pozsony a legjobb hely egy kis autókázáshoz - írja az Obkec .

A portál a világ legjobb úticéljait sorolta fel, vezetés közbeni lenyűgöző kilátással. Ez egy igazán váratlan első hely, hiszen Szlovákia megelőzte Finnországot, Szlovéniát, Görögországot, Ausztráliát, a Seychelle-szigeteket, sőt Új-Zélandot is.

A szavazáson több mint 150 ezer turista vett részt a világ minden tájáról, így jött létre a rangsor.

Pozsony 9,3/10-es minősítéssel végzett az 1. helyen. A portál idilli városi utcákról és szép hegyi tájról ír. Szlovákia legnagyobb városaként rengeteg teret ad az utazóknak arra, hogy felfedezéseket tegyenek.

A szlovák főváros elhelyezkedését is előnyösnek tartják, hiszen a Kis-Kárpátok hegyvonulatának lábánál található, és gyönyörű kilátás tárul az emberek elé. Nagyon jó lehetőségek vannak kiváló fotók készítésére – különösen a Grassalkovich-palota előtt. A portál szerint a Vasfüggöny emlékműhöz is érdemes ellátogatni.

Pozsony Magyarország és Ausztria határán elhelyezkedő fekvése miatt is egyedülálló, hiszen két országgal is közvetlenül határos. A turistákat a pozsonyi óváros kiállításai vagy az ikonikus Szent Erzsébet-templom, más néven Kék-templom is vonzották.

