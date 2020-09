Pozitív koronavírusteszt miatt leállították a Barátok közt forgatását

Pozitív lett a COVID-tesztje a sorozat egyik közreműködőjének, ezért hétfőtől bizonytalan időre leáll a forgatás. Április 27-től kezdték meg ismét a forgatási munkálatokat a gyártó által bevezetett szigorú egészségügyi és biztonsági szabályok betartása mellett.

A pozitív esetet követően megkezdték a sorozat tagjainak PCR tesztelését és a helyiségek fertőtlenítését. Amennyiben minden közreműködő két negatív PCR teszttel rendelkezik, a forgatást folytatják – közölte az RTL Magyarország Marketing és Kommunikációs Igazgatósága. A leállás nem befolyásolja a sorozat képernyőn való jelenlétét, az ott látható részeket ugyanis jóval korábban vették fel.

Napokkal ezelőtt a szintén az RTL Klubon futó Konyhafőnök VIP forgatását is leállították pozitív teszt miatt, és az Álarcos énekesben is egy-egy vendégnyomozó fog dolgozni a következő adások felvételein, miután Gáspár Laciról is kiderült, hogy elkapta a vírust.



(24.hu)