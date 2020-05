PÖRÖG A BIZNISZ: Fél óra alatt elkapkodták Kim Kardashian mosható arcmaszkjait

Kardashian mindenkit megnyugtatott, hogy a gyártóval dolgoznak azon, hogy minél hamarabb feltöltsék a készleteket, és a Skims oldalán már fel is lehet iratkozni a várólistára. A maszkokból egyébként 10 ezer darabot jótékony célból szervezeteknek adományoznak, illetve a cég egymillió dollárt is felajánlott.

Sokak szerint nem helyes, hogy Kardashian pénzért árul maszkokat járványhelyzetben.

NOW AVAILABLE: SKIMS Seamless Face Masks in 5 colors at https://t.co/Bn8kuwhTZx. Buy 4 for $25 now and enjoy free shipping on domestic orders, while supplies last. pic.twitter.com/9yoIxLKs3c