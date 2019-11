A Playboy-mágnás Hugh Hefner fia feleségül vette a Harry Potter egyik szereplőjét

Fotó: The Mirror

A Playboy atyjának legendás élete során négy gyermeke is született, közülük a legfiatalabb nősült most meg, ráadásul nem is akárkit vett el.

A Harry Potter-mozik Pansy Parkinsonját alakító Scarlett és Cooper már négy éve alkot egy párt. Édesapjával ellentétben Cooper nem szereti a nagy felhajtást, ezért szűk körben, visszafogott kereteken belül mondták ki a boldogító igent!

Blikk