Pink éppen elkezdte liverpooli koncertjét, amikor a nézőtéren egy nőnél megindult a szülés (FOTÓ)

Nem sokkal később Denise életet adott kislányának, Dolly Pinknek, az énekesnő iránti rajongása miatt döntött a neve mellett. Csak azt sajnálja, hogy nem lehetett ott a koncerten.

Az újdonsült anyuka nem egyedül ment szórakozni, ott volt vele az unokahúga és a barátai is vele tartottak.

Baby Dolly Pink Born at @Anfield Whilst watching @Pink concert! Mum and Baby are doing Amazing, thank you to the amazing paramedics that deliverd her! @LFC @LivEchonews #LiverpoolBaby #Liverpool pic.twitter.com/8W9ZnzNHXk