Phil Collins elbúcsúzott a rajongóitól, lejátszotta utolsó koncertjét - rossz az egészségi állapota

A 71 éves zenésznek, akinek rossz az egészsége, a rajongók arra kérik őt a közösségi oldalakon, hogy vigyázzon jobban magára. Phil azonban megpróbált viccelni a koncert alatt, és azt mondta, hogy most valódi munkát kell találnia. Súlyos gerincsérülése után súlyos idegsérülést szenvedett, bottal sétál, és tolószéket is használ. Több éve nem tud dobolni. Az elmúlt napokban állítólag akut hasnyálmirigy-gyulladással is küzdött.

„A legutóbbi Genesis turné során volt egy csigolyaficamom a nyakamban, ami megviselte a kezemet. A sikeres műtét óta a kezeim nem működnek normálisan. Lehet, hogy ez egy éven belül megváltozik, de egyelőre nem tudok dobolni vagy zongorázni”

– írta honlapján a brit énekes.

