Pearl, a csivava kisebb, mint egy távirányító - be is került a Guinness Rekordok Könyvébe (FOTÓK)

A kutyust Pearlnek hívják, aki egy 2 éves csivava, és alig több mint 9 centiméter magas. Már televízióban is szerepelt, egy olasz tehetségkutatóban láthatták a nézők.

A Guinness Rekordok Könyve szerint mindössze 9,14 centiméter magas és 12,7 centiméter hosszú, körülbelül akkora, mint egy egydolláros bankjegy, súlya pedig mindössze 550 gramm.

Guinness World Records officially crowns a two-year-old Chihuahua named Pearl as the world’s shortest living dog, measuring at 3.59 inches in height and 5 inches in length. pic.twitter.com/vJy93M4obf