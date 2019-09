Összroppant az idős férfi, aki elgázolta L.L. Junior kisfiát

Önkívületi állapotba került a baleset után a kisfiú anyukája, L.L. Junior volt felesége, Csilla is, aki jelen volt. L.L. Juniorral korábban hét évig éltek együtt, két kisfiuk született. Lacika 2013-ban, Dávid 2015-ben. Most lett volna négyéves. A szülők a második kisfiú születése után váltak el, de azóta is együtt nevelték őket.

Augusztus 31-én Nyárbúcsúztató Vigadalomra indult a családjával L.L. Junior, aki szombat délután még pár lépésre a tragédia helyszínétől, a Cserepesházból jelentkezett be a közösségi oldalán. A rapper, valamint volt felesége, Csilla büszkén mutatta meg követőinek a gyermekeiket, akik szemmel láthatóan nagyon élvezték a késő estig tartó családi mulatságot - írja a Bors.

A lap információi szerint L.L. Junior kora délután távozott a vigadalomról az Esztári Lecsófesztiválra, ahol koncertet adott. Csilla maradt ott a gyerekekkel kora estig.

Vélhetően hazafelé indultak, amikor a Vezér utca és a Füredi utca sarkánál megtörtént a tragédia. Az édesanya gyermekeivel kézen fogva sétált, de Dávidka váratlanul kirántotta a kezét édesanyja szorításából, és kiszaladt a zebrára. A jelzőlámpa pirosan világított, így az arra érkező autósok szabad utat kaptak. Az első jármű, egy ezüstszínű Opel sofőrje gázolta el, aminek következtében a kisfiú több méter magasra, és mintegy 15 méter távolságba repült.

A vigadalmon készenlétben lévő mentősök azonnal odasiettek, a kisfiú azonban súlyos fejsérülései miatt azonnal meghalt. Hiába próbálták mintegy egy órán át újraéleszteni.

A szemtanúk az édesanya sikolyára figyeltek fel a baleset után közvetlenül. "Teljesen összeomlott, az út melletti padkán rogyott össze, és magát hibáztatta a történtekért. Azt mondogatta, hogy „milyen anya ő, hogy történhetett ez meg.” Szerencsétlen még „elbúcsúzni” sem tudott a fiától, mert nem engedték oda hozzá. Három férfi fogta le, amikor az élettelen gyermekéhez akart szaladni" - mesélte egyikük a Borsnak.

L.L. Junior az Esztári Lecsófesztiválon adott koncertje után tudta meg, hogy kisfia örökre lehunyta a szemét. A tragédia után megindult hírlavinában felbukkant az az értesülés, hogy a rapper a gyászhír hallatán szívinfarktust kapott, kórházba került, de ezt senki nem erősítette meg, jelenlegi apósa pedig egyenesen cáfolta.

Amikor lejött a színpadról, akkor mondták meg neki, mi történt, ő pedig azonnal hazaszáguldott. Apósa szerint tisztességgel viselte a gyászt.

F. Tamás, aki a szerencsétlen baleset során elütötte a kisfiút, szintén megrendülten gyászol. A Bors beszámolója szerint a lelki tehertől és a hatalmas fájdalomtól alig találta a szavakat. Még úgy is rettenetesen rosszul érzi magát, hogy tudja, minden szabályt betartott. Megbocsátani azonban nem tud magának, összeomolva gyászol a feleségével, aki az anyósülésről nézte végig a szörnyű tragédiát.

