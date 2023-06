Oscar-díjat a saját halálát eljátszó huncut mókusnak! (VIDEÓ)

Észrevehette, hogy felfigyeltek a rosszaságára, ezért megemelte a takarítóalkalmatosságot és aláfeküdt, és úgy tett, mintha a seprű agyoncsapta volna őt.

Nagyon élethűen eljátszotta a saját halálát. Természetesen nem esett baja, csak huncutkodott egy jó nagyot.

This flying squirrel faked his own death, and created a whole crime scene…for attention. I think I’m in love. pic.twitter.com/SZfrtNlDI0