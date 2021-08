ŐRÜLET: Három órán át számolták az eladók az aprópénzt, amiből autót vett a fiának egy kínai férfi

Az eset Csoukou nevű nagyvárosban történt. Egy apa 17 zsáknyi aprópénzzel fizette ki a fiának szánt új autót, amit több mint három órán keresztül számolt az autókereskedés húsz alkalmazottja, mielőtt átadták volna neki a slusszkulcsokat.

A Redditen meg is jelent erről egy videó, amit aztán a Twitteren osztottak meg.

Az nem derült ki, milyen típusú autót kapott a fiú, de videó feltöltője szerint 51 ezer jüant fizettek érte, ami körülbelül 6700 eurónak felel meg.

A father in China was able to pay for a car for his son using only pocket change. The man entered the dealership with 17 bags of coins totaling 51,000 yuan ($7,872). It took 20 employees and 3+ hours to count all of it—but he left with the car when all was said and done. pic.twitter.com/O7l7riwGGP