Ördögi módszerrel buktatta le puskázó diákjait egy tanár

Kellemetlen meglepetésben volt részük Nagy-Britanniában azoknak a mérnökhallgatóknak, akik belesétáltak az oktatójuk alaposan megtervezett csapdájába – írja a 24.hu a Mirror című brit bulvárlap nyomán.

A feladatlapon volt egy kérdés, amelyik látszólag alig kapcsolódott a vizsga témájához. A kérdés két részből állt, melyek közül elsőt könnyű volt megoldani, a másodikat azonban lehetetlennek tűnt. Mivel a teljes kérdés csak öt pontot ért a maximálisan szerezhető százból, a legtöbben üresen hagyták a második részt.

Voltak azonban, akik mindenképp meg akarták válaszolni, ők a telefonjukon a legnépszerűbb puskázó fórumon, a Cheggen keresték a megoldást. Meg is találták, de később kiderült, hogy a kérdést és az első látásra jónak tűnő választ is a professzoruk írta be a fórumra, két különböző felhasználónévvel. Csakhogy a válasz helytelen volt, így a tanár biztosan tudta, hogy kik azok a hallgatók, akik puskáztak vizsga közben.

Kilencvenkilenc diákból tizennégyen buktak le, ők az egész tesztre nulla pontot kaptak.



