Orbán leváltására buzdít Mark Ruffalo!

A bejegyzés szövegében nem szerepelt Orbán Viktor neve, csak a csatolt hashtagek között az, hogy #VoteOrbanOut.

My friends in Hungary: On Sunday, you have an incredible opportunity. You can choose freedom, hope, inclusion and peace. The right to choose is a blessing. And it's power. Please use your power and help everyone you know use it too. #ateválasztásod #HungaryElections #VoteOrbanOut https://t.co/xMgwhNNPLF