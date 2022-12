Olyan dolgot találtak az IKEA-ban árusított tortában, aminek nincs ott keresnivalója, visszahívják a forgalomból

Az Almondy svéd vállalat visszahívja a forgalomból a Daim mandulatortáját, amelyet az IKEA is árusít. A Hospodárske noviny azt írja, a tortából a szlovákiai IKEA-ba is szállítottak, ezért megelőző céllal itt is visszahívják a megadott gyártási számú terméket.

A termékvisszahívás oka, hogy a tortában fémdarabkát találtak. Erről a cég sajtóközleményen keresztül tájékoztatott.

A visszahívás kizárólag az L2140 gyártási számú Daim mandulatortára vonatkozik, amelynek lejárati ideje 2023.11.18. A vevőket egyúttal arra kérik, hogy amennyiben korábban vásároltak a megadott gyártási számú tortából, vigyék azt vissza az üzletbe.



(HNonline.sk)