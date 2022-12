Ő volt a világ legnehezebb gyereke a maga 192 kilójával - mostanra rengeteget fogyott, és sokak példaképévé vált (FOTÓK)

Túlsúlya miatt nem tudott iskolába járni és nem tudott fürödni sem. A fiúnak egy szigorú edzéstervnek és egy drasztikus diétának köszönhetően megváltozott az élete.

Permana az indonéz Nyugat-Jáva tartományban található Cipurwasari faluból származik, ahol a turisták "a világ legnehezebb gyermekének" hívták őt. Annyira túlsúlyos volt, hogy nehezen tudott járni, és a légzésével is problémái voltak. Szülei nehezen találtak rá ruhát. Mivel másképp nem tudott, falhaz támasztott fejjel aludt, mert így könnyebben kapott levegőt.

