Nyilvánosságra került Matthew Perry végrendelete - kiderült, kik lettek a kedvezményezttjei

A színész vagyonát a szülei öröklik. Most azonban a végrendelet egyéb részletei is megjelentek – írja a Hello magazin.

Kiderült, hogy Perry vagyona nagy részét az Alva Singer Living Trust-ra hagyta, amelyet az 1977-es Woody Allen Annie Hall című film szereplőjéről neveztek el. A végrendelet Lisa Fergusont és Robin Ruzant nevezi meg Perry alapítványának vagyonkezelőinek.

A legtöbb figyelmet azonban az a rész keltette fel, amelyben a néhai színész gyerekeket említett, annak ellenére, hogy nem született utódja.

Perry nettó vagyonát halálakor 120 millió dollárra becsülték. Ahogy a Hello magazin írja, Perrynek körülbelül 1 dollárt fizettek a Jóbarátok utolsó sorozatának minden egyes epizódjáért.

A magazin szerint egy jól jövedelmező szerződést is irattak vele, ami a sorozat minden további vetítésével több pénzt hozott neki.

Perry ingatlanportfólióval is rendelkezett, és házak vásárlásával és eladásával keresett pénzt. 2022-ben kiadott egy könyvet az életéről, alkohol-és drogfüggőségéről Jóbarátok, Szerelmek és az a Rettenet. Reklámügyletek révén további pénzekkel gazdagodott.

Egy 2009-es nyilatkozatában Perry apját, John Perryt és anyját, Suzanne Morrisont nevezte meg végrendelete haszonélvezőinek, valamint féltestvérét, Caitlin Morrisont és volt barátnőjét, Rachel Dunnt. Matthew a féltestvéreit anyja és Keith Morrison mostohaapja házasságából – Caitlin Morrisont, Emily Morrisont, Madeline Morrisont, William Morrisont – is megnevezték a kedvezményezettek között.

A listán szerepelt féltestvére, Maria Perry-Bowick is, aki Matthew apjától, Johntól és mostohaanyjától, Debbie Boyle-tól született 1986-ban.

A gyermektelenül elhunyt színész végrendeletében kijelentette, hogy minden gyermeke, aki 2009 után születhet, "kifejezetten igényt tarthat" hagyatékára.

Perry szülei valószínűleg megkapják a jogdíjak után kapott összeget.

Matthew Perry 2023. október 28-án hunyt el, az asszisztense a házában lévő jacuzziban bukkant rá. A Los Angeles megyei orvosszakértői hivatal halottkémi jelentése feltárta, hogy a színész "ketamin akut hatásai" miatt halt meg, és halálát tragikus balesetnek minősítik.

