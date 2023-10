Nyilvánosságra hozták a legrosszabb közép-európai ételek listáját

Az első tízben két ország dominált. Németországról és Lengyelországról volt szó, amelyek együttesen hat helyet szereztek. Az abszolút "győztes" azonban a Handkäse néven ismert étel lett, amely olyan városok kulináris különlegességei közé tartozik, mint Frankfurt am Main, Offenbach am Main vagy a Hesse szövetségi tartományban található Darmstadt.

A második helyet a Basler Mehlsuppe svájci lisztleves szerezte meg 2,4-es minősítéssel, a harmadik pedig a hagyományosan kacsavérből és baromfihúslevesből készülő lengyel klasszikus Czernina.

Egy szlovák étel is bekerült az első tízbe. Ez egy jól ismert liptói szalámi, melynek egyedi receptje az 1970-es évekre nyúlik vissza. Marha- és sertéshúsból, fokhagymából és gyömbérből készül, különféle fűszerekkel, például fekete borssal és szerecsendióval kombinálva, 2,6-os értékelést kapott.

A százas listára más szlovák specialitások is bekerültek. Közülük az első a közkedvelt szepesi borovička, amely 3,0-s értékelésével a 43. helyet szerezte meg.

A másik a juhtejből készült žinčica nevű klasszikus, amely 3,2-es összesítéssel a 89. helyen végzett.

A 10 legrosszabb étel és ital Közép-Európában:

10. Liptói szalámi

9. Underberg likőr

8. Lengyel eperleves

7. Salceson

6. Korn likőr

