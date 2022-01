A nőstény delfinek is rendelkeznek csiklóval - azonban a tudósok keveset tudnak annak működésáről

A delfinek nem csak azért párosodnak, hogy utódokat szüljenek, és génjeiket továbbterjesszék. Nagyon szociális állatok, és a szexet a kapcsolatok erősítésére is használják - írja a Sme.

Az emberekhez hasonlóan náluk a szexnek számos fajtája van, amely örömet okoz számukra.

A biológusok kiderítették, hogy a nőstény delfineknek működő csiklójuk van, ami egy nagyon érzékeny szerv. A felfedezésről a Current Biology tudományos folyóirat számolt be.

Pénisz vagy csikló?

Minden csecsemő és fiatal emlős az anyaméhben egy kis nemi dudorral rendelkezik. A fejlődés során ez a dudor pénisszé vagy a csiklóvá fejlődik. Mivel ugyanabból a szövetből fejlődnek ki, ezek a szervek hasonlóságot mutatnak.

A csiklónak van egy kis makkja is, mindkettő tele van vérrel a stimuláció során, és sok idegvégződéssel rendelkezik. A pénisztől eltérően azonban a csiklót kevésbé tanulmányouzták az emlőseknél, ahogyan az embereknél is. Például a tudósok csak az 1990-es években írtak részletesebben a női csiklóról, s annak működéséről. Pontos anatómiájáról Helen O'Connell urológus számolt be.

"A női szexualitással kapcsolatos kutatások figyelmen kívül hagyása miatt hiányos képet kaptunk a szexuális viselkedés valódi természetéről" - magyarázza Patricia Brennan biológus a Cell Scientific kiadó sajtóközleményében.

Azok az élőlények, akiknél a szex fontos társadalmi szerepet játszik, nagyobb csiklóval rendelkeznek. Ide tartoznak az embereken kívül a foltos hiénák, a bonobo csimpánzok és a delfinek is.

Például a hiénák csiklója hasonló méretű, mint a hím péniszé. Akár húsz centiméter hosszú is lehet. A hiéna csiklójában szülési csatornák is vannak. Egyes állatoknál egy kis csont vagy húgyvezeték is található a csiklóban. A nőknél a húgycső kivezető nyílása a csikló alatt található.

Noha a nőstény emlősöknek van csiklója, nehéz megbecsülni, hogy mindegyikük élvezi-e annak stimulálását. A tudósok becslése szerint kevés főemlős élhet át orgazmust. Most a delfin nőstények csatlakoztak ezen kevés főemlőshöz.

A csiklószerű testet azon a ponton vették észre a nőstény delfin hüvelyében, ahol a párzás során irritálódott. A természetben a tudósok sokszor megfigyelték azt is, hogy a nőstények miként stimulálják egymást uszonyukkal vagy orrukkal.

A biológusok most tizenegy természetes halált halt nőstény palackorrú delfin nemi szervét vizsgálták meg. Nemcsak az erekciós szövet alakját, hanem az idegvégződések számát és eloszlását is vizsgálták.

"Az emberi csiklóhoz hasonlóan a delfineknek is nagy kiterjedésű merevedési szövetei vannak, amelyek megtelnek vérrel"

- mondta Brennan, a tanulmány szerzője.

A nőstény delfin szövetei meglepően hasonlóak voltak az emberéhez. Mindez azt bizonyítja, hogy örömet okoznak a nőstényeknek párzás közben.

„Tudtuk, hogy a delfinek nem csak a szaporodás miatt szexelnek, hanem azért is, hogy erősítsék a a társadalmi kötelékeket. Tehát valószínűleg működő csiklójuk volt”

– jelentette ki Brennan, aki most más fajok nőstényeinek szexuális tapasztalatait is meg szeretné megvizsgálni.

Sme/para