Nők szexuális vágyát növelő terméket dobott a piacra az amerikai színésznő

A termék az igazán találó DTF (Down to f*ck) nevet kapta, amely növényi kivonatainak köszönhetően elősegítheti az orgazmust is.

Recept nélkül kapható, vegán, glutén, szója-és hormonmentes. Azért, hogy hatékony legyen, az ajánlás szerint két hónapon keresztül naponta két kapszulát kell beszedni belőle. Nem olcsó, egy doboz DTF 55 dollárba kerül.

Gwyneth Paltrow cége régebben vagina-és orgazmus illatú gyertyákat is piacra dobott.

