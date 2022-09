Népharag zúdult Arnold Schwarzeneggerre azért, amit az auschwitzi múzeum vendégkönyvébe írt (FOTÓK)

Egyúttal ellátogatott az emlékhelyre, hogy tisztelegjen a tábor áldozatai előtt, elmélyítve történelemi ismereteit – írja a 24.hu.

A múzeum vendégkönyvében üzenetet is hagyott búcsúzóul Schwarzenegger:

– írta a könyvbe, így utalva legendás mondatára a Terminátor-filmekből. A múzeum Twitter-oldalára kikerült az üzenet, ők maguk osztották azt meg. Magyarázatot is adtak hozzá: "Ezt a látogatást rövidre terveztük. A könyvbe szánt bejegyzést ígéretnek szántuk arra, hogy visszatérünk egy újabb, alaposabb látogatásra."

A közösségi médiában egyesek ízléstelennek, mások komolytalannak titulálták az üzenetet, megjegyezve, nem biztos, hogy ilyen hangnemet kellett volna megütni most.

"I'll be back."



The inscription of @Schwarzenegger in @AuschwitzMuseum guestbook. pic.twitter.com/eHGtemwzY5