Nem fér be az autóba a talicska? Nem baj, megoldjuk! (VIDEÓ)

Feladta a leckét egy talicska a két férfinak. Be akarták tenni az autóba azt, de csak nem fért bele. Így valami más megoldást kellett találniuk, és találtak is!

Úgy döntöttek, ha nem fér be az autóba, akkor majd húzzák a jármű mögött. Az egyikük bepattant a csomagtartóba, még a cipőjét is levette, nehogy összepiszkolja az autót, s a kezével fogta a talicskát. A másik férfi pedig beült a volán mögé és már indultak is a céljuk felé.

A videót ITT tekintheti meg.

(čas.sk)