Nem akárhogy tolja a babakocsit Sáfrány Emese (FOTÓ)

Kisfiát babakocsiba ültette, ő maga pedig görkorcsolyát húzott – így indultak útnak.

Az anyuka a szülés után sem hagyta el magát, azóta is rendszeresen sportol. Ez meg is látszik rajta, hiszen bomba formában van.

Sáfrány Emese nem mindennapi módon tolja a babakocsit, görkorcsolyával a lábán kelt útra kisfiával.

"Ma ismét görkoriztunk Nolennel. Mint ahogy minden közös programot ezt is nagyon élvezi. Én pedig nagyon boldog vagyok, hogy a sportról anyaként nem kell lemondanom, és együtt is tudok vele például biciklizni is. Jövő héten pedig a baba-mama yogat fogjuk kipróbálni. Ti miket szoktatok a babával közösen sportolni?" - írta a közösségi oldalán.

