Néhány szavat ne keressünk inkább a Google-n, mert kellemetlen meglepetésben lehet részünk

Bár ez a szolgáltatás nagyob előnyös, olyan dolgokat is megmutathat, amelyeket valószínűleg nem szívesen látna. Ezért az Unilad portál összegyűjtött néhány olyan kifejezést, amelyeket érdemes kerülni a keresés során, mert előfordulhat, hogy valaki olyasvalamit talál, amitől leeshet az álla.

Lárvák

Az első kifejezés, amelyre határozottan nem ajánljuk a keresést, a larvae vagyis a lárva szó. Az a főnév, amely egy rovar éretlen formájára utal, első pillantásra nem hangzik kellemetlenül. A kockázatot azonban növeli, hogy olyan képekkel is találkozhat, amelyek azonos néven írják le a diagnózist. "A szájban lévő lárvák olyan paraziták, amelyek kikelnek és az emberi és állati gazdaszervezetben élnek. Ezek a kártevők veszélyes fertőzést okozhatnak, amelyet szájüregi miázisnak neveznek" - mondják a szakértők.

Degloving

Egy másik kifejezés az úgynevezett degloving vagy avulsion. Ez egy olyan állapot, amikor egy nagy bőrdarab a közvetlenül alatta lévő lágyszövetréteggel együtt részben vagy teljesen elszakad az izmoktól, zavaró képet alkotva.

Krokodil

Ez a szó ugyan egy több méter hosszúságú ragadozófajra utal, de teljesen más jelentése is van. Amint az It's Gone Viral beszámolt róla, a kifejezés a dezomorfin nevű opioid gyógyszerre vonatkozik, amely a világon az egyik leghalálosabb. Ez az anyag furcsa sebeket okoz a használók testén, és a tudósok "húsevő zombidrognak" nevezik. Az interneten fényképek is vannak szenvedélybeteg emberekről, akiket szó szerint élve eszi meg ez a fajta drog.

Fournier

A Fournier egy jól ismert pókerkártyamárka, és egy népszerű francia vezetéknév is, a Google-on a szó egészen más jelentésével lehet találkozni. Létezik egy Fournier-gangréna nevű betegség, amely a nemi szervek területén fellépő akut nekrotikus fertőzésre utal, amelyet láz, hidegrázás és fájdalom kísér. "A betegség gyorsan súlyosbodik, és könnyen halálhoz vezethet" - mondják a szakértők.

Harlekin Ichthyosis

Harlequin Ichthyosis egy ritka állapot, amely a kisbabák bőrét érinti, és a bőr kiszárad és hámlani fog az egész testen. A Google-on sok olyan képet találhatunk, amelyek részletesen bemutatják ennek a betegségnek a lefolyását, sok baba élő múmiára emlékeztet.

