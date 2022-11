Négy hónapon belül kétszer nyert a lottón egy nő - később mindenét elveszítette (FOTÓK)

Több rossz üzleti döntése volt ezért okolható. Az Unilad portál beszámolója szerint a győzelem után elveszítette magánéletét, és sokan kértek tőle kölcsön, és a pénzt soha nem adták vissza.

A kisbolti dolgozó 1985-ben és 1986-ban nyert a lottón. Az első alkalommal 3,9 millió dolláros főnyereményt, négy hónappal később pedig további 1,4 millió dollárt nyert. A teljes valószínűsége, hogy kétszer nyer, 1 a 16,6 billióhoz.

A pénz megváltoztatta az életét, Adams eleinte bölcsen kezelt. Az első győzelmét nem egyszerre kapta meg, évi 218 000 dollárt fizettek neki. Kifizette a számlákat, és főiskolai alapot hozott létre a lánya számára. A pénzből új autót vásárolt, és megajándékozta a szeretetteit.

A nő nagy szerencséjének azonban számos negatív oldala is volt. Adamsnek már a főnyeremény megnyerése előtt is volt szerencsejáték-problémája, minden héten pénzt költött jegyekre és játékautomatákra.

A helyi hírek arról is beszámoltak, hogy a körülötte lévő emberek vitték a mélypontra. Úgy érezte, hogy nem mehet sehova anélkül, hogy felismernék. A pénz miatt elvesztette a magánéletét. A nyeremény egy részét különböző embereknek is kölcsönadta, akik többnyire nem adtak vissza semmit. Ráadásul sok családtag neheztelt rá a győzelem után. 2012-re minden pénzét elköltötte. Ennek fő oka a szerencsejáték-függősége volt, sok időt töltött a kaszinók játékgépeinél.

- mondta a nő.

Végül be kellett költöznie egy lakókocsiba. Magát hibáztatta mindenért, de ha lehetősége lenne újra megtenni, biztosan másképp viselkedne.

Evelyn Adams won the New Jersey lottery twice, now lives in a trailer park She spent it all gambling in Atlantic City pic.twitter.com/PdcIvz6n1r