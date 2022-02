Natasha a világ legnagyobb fenekére vágyik - egyre közelebb jár a céljához

A szerb származású Natasha Crown (27) mindössze 20 éves volt, amikor először formálták a fenekét. Később még négy beavatkozáson esett át, amely beavatkozásoknak köszönhetőne hihetetlen méretű lett a hátsó fele. Natasha úgy véli, hogy "minél nagyobb, annál jobb".

A LADbible portál szerint azon álma miatt, hogy a világ legnagyobb feneke az övé legyen, szerelmi élete háttérbe szorult.

A Hooked on the Look című lapnak adott interjújában Natasha elárulta, hogy "extrém" teste megnehezítheti számára, hogy megtalálja a szerelmet, és immár hét éve egyedülálló."

"Utolsó komoly kapcsolatom hét éve volt. Elég szélsőséges vagyok, ezért azt hiszem, az emberek félnek tőlem”

– mondja Natasha.

Ennek ellenére nem adja fel a célját.

„Nekem lesz a világon a legnagyobb seggem – ez a célom, és el is fogom érni. 20 éves koromban volt az első műtétem, brazil típusú fenékemelésem volt. Egy hónapja volt az ötödik beavatkozás. És nemsokára elérkezik a hatodik műtét ideje is"

– jelentette ki határozottan.

A brazil fenékemelés abból áll, hogy a sebész eltávolítja a zsírt az egyik testrészről, és a fenékbe helyezi, megformálva azt.

