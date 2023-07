Nagyon úgy néz ki, hogy Mick Jagger eljegyezte 43 évvel fiatalabb barátnőjét

Egy forrás szerint a balerina mindenhol azzal kérkedik, hogy eljegyezték.

Nem is olyan régen Jagger barátnője, Melanie Hamrick azt mondta a The Timesnak, hogy ha Mick feleségül kérné, igent mondana.

– vallotta be akkor a balerina.

A brit DailyMail információi szerint megtörtént az eljegyzés. A múlt héten vették észre Melanie kezén a gyémántgyűrűt.

Bár a balerina azt állította, hogy az ékszernek nincs olyan nagy jelentősége, a forrás egészen mást állít. Egy közelmúltbeli New York-i utazáson az elmondása szerint Melanie bevallotta, hogy ő Mick menyasszonya.

– mondta egy forrás a The Mirrornek.

„Egyértelművé tette, hogy a gyűrű az ő eljegyzési gyűrűje, és most a menyasszonya. A családja is megérti ezt, és izgatottak is emiatt"