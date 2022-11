Nagyon úgy néz ki, hogy megfejtették a jeti rejtélyét - egészen más lényről van szó

Létezésére eddig nem gyűjtöttek kézzelfogható bizonyítékot. Elmosódott fotók voltak láthatóak erről a lényről, videófelvételek és olyan emberek nyilatkozatai, akik arról beszéltek, hogy látták, de mindezekből a "bizonyítékok" nem voltak elegendők - írja a Ladbible.

Madhu Chetri, a nepáli National Trust for Nature Conservation kutatója elmondta, hogy az élőhelyén lakó helyiek figyelmeztették őt a Yetire.

– lépett oda Chetri.

Megjegyezte, hogy a helyiek olyan bizonyítékokat is felmutattak neki, amelyeket állítólag a jeti hagyott hátra. A leggyakoribbak ezek közül a nyomok és a szőrszálak voltak. Chetri azonban nem gondolja, hogy ez egy természetfeletti vagy eddig ismeretlen lény. Elmondása szerint egy tibeti barnamedvéről van szó.

- magyarázta a legendákba övezte problémát.

BEAR OCLOCK! he is far away



bear fact otd: The tibetan blue bear has several other names! It is also called the Himalayan blue bear, Himalayan snow bear, Tibetan brown bear, or (my favourite) the horse bear. pic.twitter.com/qsA74Py4dF