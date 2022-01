Nagymama lett a szlovák politikusnő

Monika Beňová, a Smer európai parlamenti képviselője az Instagramon jelentette be azt az örömhírt, hogy megszületett első unokája, a kis Lara - írja a tvnoviny.sk .

A politikusnő egy fotót is mutatott a csöppségről. Elárulta azt is, hogy fia felesége, Grétka és a baba is egészségesek, jól vannak:

"Lara 2770 gramm, 48 centiméter, jó az étvágya, és mindannyian nagyon örülünk annak, hogy a családunkba érkezett még egy gyönyörű tündér"

Monika kislánya, az 1 éves Lea a későbbiekben igazi játszótársa lehet a kis Larának.

tvnoviny.sk/para